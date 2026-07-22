Мужчина, побывавший во всех странах мира, назвал самое опасное место для туристов

Сомали / © Фото: Роман Бочкала

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Мужчина, побывавший во всех 197 странах мира, рассказал, где он чувствовал себя наиболее опасно. Самым сложным пунктом на карте своих путешествий он назвал столицу Сомали — Могадишо.

Об этом сообщило издание LADBible.

Американский тревел-блогер Дрю Бински поделился воспоминаниями о поездке в столицу Сомали. В видео, опубликованном в прошлом году, он заявил, что именно в Могадишо испытывал наибольшую угрозу своей безопасности.

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Блогер признался, что во время пребывания в городе каждый раз, когда он выходил из отеля, его сопровождали четверо военных в бронежилетах, вооруженных автоматами АК-47, которые ехали в каждой машине. По его словам, увиденное было «очень, очень страшным и очень досадным».

Бински также заявил, что, по его мнению, в Могадишо нет «ни правил, ни законов». Он добавил, что в городе с населением около трёх миллионов человек действует связанная с «Аль-Каидой» группировка «Аш-Шабаб».

Оценку уровня опасности подтверждает и Министерство иностранных дел Великобритании (FCDO). Ведомство относит Сомали к четвертому уровню риска и рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в эту страну из-за постоянной террористической угрозы, насилия и нестабильной обстановки в сфере безопасности.

В FCDO отмечают, что боевики «Аш-Шабаб» регулярно нападают на правительственные учреждения, военные базы, отели, аэропорты и другие места, где могут находиться гражданские лица и иностранцы.

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Кроме того, британское ведомство предупреждает о высоком риске похищения людей на всей территории Сомали. Особенно опасными считаются районы вблизи границ с Кенией и Эфиопией, а также Сомалиленд. По данным FCDO, к таким преступлениям причастны как террористические, так и криминальные группировки, в частности пираты. Среди похищенных ранее были и граждане западных стран, часть из которых погибла.

Напряженной остается и ситуация в самом Могадишо. Город является ареной противостояния между сомалийскими силами безопасности, союзными ополченцами и боевиками «Аш-Шабаб». Из-за регулярных военных операций и антитеррористических кампаний риск вооружённых столкновений остаётся высоким.

В британском министерстве иностранных дел также обращают внимание на высокий уровень вооруженной преступности. В стране регулярно фиксируются убийства, вооруженные ограбления и похищения людей. Дополнительным фактором нестабильности остается гуманитарный кризис: большое количество внутренне перемещенных лиц, переполненные лагеря, дефицит продовольствия и медицинской помощи, по оценке FCDO, способствуют росту преступности, особенно вблизи таких поселений.

Кроме того, британские дипломаты напоминают, что Сомали — преимущественно мусульманская страна. Иностранцам рекомендуется уважать местные традиции, носить сдержанную одежду, всегда иметь при себе документы и выполнять требования сил безопасности. В стране действуют строгие ограничения в отношении алкоголя и наркотиков, а однополые отношения являются незаконными. Из-за сложной ситуации с безопасностью возможности Великобритании оказывать консульскую помощь своим гражданам в Сомали остаются ограниченными.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в Йеллоустонском национальном парке в США бизон напал на 65-летнего туриста, который фотографировал животное возле кемпинга. Мужчина получил травмы, но сейчас уже идет на поправку. Это второе нападение бизона в парке за последние две недели.

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