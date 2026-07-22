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Мужчина, побывавший во всех странах мира, назвал самое опасное место для туристов
Посетив каждую страну мира, Дрю Бински выбрал место, которое запомнилось ему как самое рискованное.
Мужчина, побывавший во всех 197 странах мира, рассказал, где он чувствовал себя наиболее опасно. Самым сложным пунктом на карте своих путешествий он назвал столицу Сомали — Могадишо.
Об этом сообщило издание LADBible.
Американский тревел-блогер Дрю Бински поделился воспоминаниями о поездке в столицу Сомали. В видео, опубликованном в прошлом году, он заявил, что именно в Могадишо испытывал наибольшую угрозу своей безопасности.
Блогер признался, что во время пребывания в городе каждый раз, когда он выходил из отеля, его сопровождали четверо военных в бронежилетах, вооруженных автоматами АК-47, которые ехали в каждой машине. По его словам, увиденное было «очень, очень страшным и очень досадным».
Бински также заявил, что, по его мнению, в Могадишо нет «ни правил, ни законов». Он добавил, что в городе с населением около трёх миллионов человек действует связанная с «Аль-Каидой» группировка «Аш-Шабаб».
Оценку уровня опасности подтверждает и Министерство иностранных дел Великобритании (FCDO). Ведомство относит Сомали к четвертому уровню риска и рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в эту страну из-за постоянной террористической угрозы, насилия и нестабильной обстановки в сфере безопасности.
В FCDO отмечают, что боевики «Аш-Шабаб» регулярно нападают на правительственные учреждения, военные базы, отели, аэропорты и другие места, где могут находиться гражданские лица и иностранцы.
Кроме того, британское ведомство предупреждает о высоком риске похищения людей на всей территории Сомали. Особенно опасными считаются районы вблизи границ с Кенией и Эфиопией, а также Сомалиленд. По данным FCDO, к таким преступлениям причастны как террористические, так и криминальные группировки, в частности пираты. Среди похищенных ранее были и граждане западных стран, часть из которых погибла.
Напряженной остается и ситуация в самом Могадишо. Город является ареной противостояния между сомалийскими силами безопасности, союзными ополченцами и боевиками «Аш-Шабаб». Из-за регулярных военных операций и антитеррористических кампаний риск вооружённых столкновений остаётся высоким.
В британском министерстве иностранных дел также обращают внимание на высокий уровень вооруженной преступности. В стране регулярно фиксируются убийства, вооруженные ограбления и похищения людей. Дополнительным фактором нестабильности остается гуманитарный кризис: большое количество внутренне перемещенных лиц, переполненные лагеря, дефицит продовольствия и медицинской помощи, по оценке FCDO, способствуют росту преступности, особенно вблизи таких поселений.
Кроме того, британские дипломаты напоминают, что Сомали — преимущественно мусульманская страна. Иностранцам рекомендуется уважать местные традиции, носить сдержанную одежду, всегда иметь при себе документы и выполнять требования сил безопасности. В стране действуют строгие ограничения в отношении алкоголя и наркотиков, а однополые отношения являются незаконными. Из-за сложной ситуации с безопасностью возможности Великобритании оказывать консульскую помощь своим гражданам в Сомали остаются ограниченными.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Йеллоустонском национальном парке в США бизон напал на 65-летнего туриста, который фотографировал животное возле кемпинга. Мужчина получил травмы, но сейчас уже идет на поправку. Это второе нападение бизона в парке за последние две недели.