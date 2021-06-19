Як змінити колір гортензій

Якщо ви шукаєте привабливу квітку для саду, то зверніть увагу на незвичайні гортензії.

Гортензії — дивовижні квіти, які прикрасять сад і додадуть йому казковості, адже їхні суцвіття завжди дуже об'ємні, пишні і яскраві. Але також унікальність деяких сортів цієї рослини полягає в тому, що ви з легкістю можете контролювати їхній колір і змінювати його.

Які гортензії можуть змінити колір

Для початку варто уточнити, що сортів цієї рослини існує дуже багато і змінювати забарвлення можна не всім. Наприклад, біла деревоподібна великолистна гортензія не змінить свій колір, тому можете не витрачати на це час.

Чудово піддаються перефарбовуванню гортензії великолисті (садові) блакитного та рожевого забарвлення. Білосніжні сорти цієї квітки теж не змінюють колір. Рослина зазвичай має пишні великі бутони і смарагдове зелене листя з невеликими зубчиками. Суцвіття таких гортензій досягають у діаметрі 15-20 см.

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Від чого залежить колір

Змінювання кольору гортензій залежить від кислотності ґрунту. По суті, квітка може рости в кислому, лужному або нейтральному ґрунті. Але найкраще вона себе почуває саме в кислому. Перевірити кислотність можна за допомогою спеціальних тест-смужок, які продаються в садових магазинах. У разі реакції на параметри кислотності ґрунту вони забарвлюються в різні кольори.

Вимірюється кислотність в одиницях рН. У кислого ґрунту показник рН — від 6,4 і нижче, у нейтрального — він близько 7, а у лужного — від 7,4 і вище.

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Якщо можливості придбати спеціальні індикатори немає, то можна скористатися швидким звичайним "народним" способом: покласти трохи сухої землі у контейнер і полити оцтом. Залежно від реакції, яка відбудеться, і буде зрозуміло яка кислотність у вашої землі.

І так, якщо великих бульбашок дуже багато — перед вами лужне середовище, якщо бульбашок багато і вони середні — кислотність нейтральна, а якщо взагалі немає жодних реакцій — ґрунт кислий.

Після визначення отриманих показників можна зрозуміти, чим полити гортензію для зміни кольору.

Як пофарбувати гортензію

Процес зміни кольору дуже простий, але піддаються перефарбуванню лише блакитні та рожеві суцвіття. Їхній колір можна зробити яскравішим, перефарбувати блакитні квіти на рожеві, а рожеві на блакитні, також можна зробити забарвлення райдужним.

Найкраще за все піддаються змінам такі сорти: мася, блю вейв, нескінченне літо і Ренета Штейнігер.

Щоб гортензія стала блакитною:

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Для того, щоб квітка набула яскраво-блакитного відтінку ґрунт, у якому вона росте, повинен бути кислим і мати в складі алюміній. У лужному ґрунті алюміній не засвоюється і для яскравого блакитного забарвлення квітки, його потрібно підкисляти і додавати спецзасоби з ним. Якщо алюміній не додавати, але окисляти ґрунт, то квітка стане блідо-блакитного відтінку.

У квіткових магазинах можна придбати спецзасоби, які сприятимуть перефарбуванню гортензії: алюмокалієві галуни, сульфат алюмінію, колоїдна сірка, а також інші значно дорожчі препарати. Як їх використовувати завжди написано на упаковці.

Якщо ґрунт недостатньо кислий, то існують абсолютно копійчані способи його підкислити:

Лимонна кислота — розведіть 1 столову ложку на 10 літрів води і полийте рослину. На листя лити не потрібно. Поливайте кілька разів за сезон.

Оцет — на 1 відро води розвести 100 мл. Поливати квітку два рази на місяць.

Також ґрунт можна окислити мульчуванням навколо рослини хвойною тирсою, хвойним опадом, хвойною корою або кислим торфом.

Щоб гортензія стала рожевою:

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Якщо ж ви хочете, щоб ваша гортензія набула яскраво-рожевого кольору, то потрібно навпаки знизити кислотність ґрунту, зробити її нейтральною. Для цього на нього кілька разів на сезон варто додати доломіт, крейду або вапно. Також можна додавати фосфор.

Але не потрібно халатно ставитися до цього процесу, адже гортензія хоч і не вибаглива рослина, але любить кислий ґрунт і якщо він стає занадто лужним, то рослина може перестати цвісти і захворіти хлорозом. Тому стежте, щоб рН ґрунту не перевищував показник 7.

Коли перефарбовувати

Найкраще починати удобрювати рослину, коли вона закладає суцвіття. Процес зміни забарвлення займає приблизно два тижні, тому якщо поливати алюмінієм або підвищувати лужність землі раніше, то у вас, швидше за все, нічого не вийде. В іншому випадки змінять колір ті суцвіття, які розпустяться значно пізніше.

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