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Зеленский в воскресенье прибудет с визитом в Германию — Bild

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Зеленский в воскресенье прибудет с визитом в Германию — Bild

СМИ сообщили, что Зеленский в воскресенье прибудет с визитом в Германию / Фото: Associated Press

Точная программа визита украинского лидера пока неизвестна.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 14 мая, прибудет с визитом в Германию, который будет впервые после полномасштабного вторжения российских агрессоров в Украину.

Об этом информирует немецкое издание Bild.

Правительственные круги в Берлине сообщили, что визит украинского президента должен пройти 14 мая. Точная программа визита украинского лидера пока неизвестна.

По некоторой информации, во время визита в городе Аахен состоится вручение премии Карла Великого за европейские заслуги, которая была присуждена Зеленскому и украинскому народу в декабре.

Перед этим президент может посетить Берлин, где он проведет встречу с канцлером Олафом Шольцем.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой, а также начал переговоры с премьер-министром страны Джорджией Мэлони.

Кроме того, мы ранее информировали, что у президента Украины во время визита в Рим запланирована встреча с Папой Римским Франциском.

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Дата публикации
Просмотры
325
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