Зеленский в Риме: прошли первые встречи украинского президента

Президент Украины услышал слова поддержки от своего итальянского коллеги, заверившего, что Италия будет оказывать военную помощь и применять санкции против России.

В субботу, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой, а также начал переговоры с премьер-министром страны Джорджией Мелони.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Президент Италии встретил Владимира Зеленского в своей официальной резиденции – Квиринальском дворце. Разговор двух лидеров продолжался около 25 минут.

"Италия в сотрудничестве с главными членами Альянса будет продолжать оказывать необходимую поддержку, в том числе военную, чтобы можно было достичь справедливого мира для Украины, который может существовать только в том случае, если Россия прекратит военные действия", — заверил президента Серджо Маттарелла.

Итальянский президент также подчеркнул, что его страна будет продолжать поддерживать жесткое применение санкций, которые назвал одним из главных инструментов против агрессора.

"Мы ценим важную военную помощь, которая дает нашей стране возможность противостоять российской агрессии. Залог нашего успеха в поле боя – своевременное получение необходимой помощи. Италия была и есть на правильном боку, на стороне правды в этой войне. Мы двигаемся в направлении победы. Победа – это мир для нашего государства", – прокомментировал президент Зеленский встречу с итальянским коллегой в Telegram.

После разговора с президентом страны Владимир Зеленский прибыл в Палаццо Киджи на встречу с премьер-министром Джорджией Мелони.

Президент Зеленский начал переговоры в Риме с премьер-министром Джорджией Мелони / Фото: Информационное агентство ANSA

На дверях резиденции, согласно протоколу, развевается флаг Европейского Союза и итальянский триколор, а рядом появился флаг Украины. После рабочего обеда ожидаются совместные заявления для печати.

Предварительно известно, что во время встречи с украинским президентом итальянский премьер подтвердит непоколебимую поддержку Италией территориальной целостности Украины, ее суверенитета и независимости, а также будет говорить о дружеских чувствах итальянского народа к украинцам, которые защищают общие ценности свободы и демократии, которым угрожает российское іторжение.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Рим, где планирует встретиться не только с президентом Серджо Маттареллой и премьером Джорджией Мелони, но и Папой Римским Франциском.

Читайте также: