В Португалии был принят закон об эвтаназии

Президент Португалии имеет неделю, чтобы обнародовать новый документ.
Парламент Португалии принял закон, разрешающий эвтаназию людям, которые неизлечимо больны или испытывают невыносимые страдания. Впрочем, применять это можно только к гражданам и законным резидентам Португалии. Закон не будет распространяться на иностранцев.
Об этомсообщает издание France24.
По закону, португальцы старше 18 лет будет позволено обращаться за помощью к специалистам с тем, чтобы им совершили эвтаназию. Исключение составляют психически недееспособные люди для принятия решения о смерти.
Португальский парламент принимал законопроект об эвтаназии четыре раза за последние три года. Впрочем, его возвращали на из-за сопротивления президента из-за "крайне неопределенных понятий". Все же окончательную версию документа приняли 12 мая Законопроект поддержали почти все члены правящей Социалистической партии, а также левоцентристы.
Теперь президент Марсело Ребелу ди Созаза обязан подписать закон в течение восьми дней после его получения, вслед за публикацией в официальной печати.
К слову, эвтаназия полностью законна в трех европейских странах: Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. Но помощь в уходе и пассивная эвтаназия легальна во многих других европейских странах, в частности в соседней Испании.
Напомним, правительство Нидерландов разрешило эвтаназию для маленьких детей, страдающих от невыносимой и неизлечимой боли. Такое разрешение местные педиатры требовали годами.