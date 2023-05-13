В Португалии был принят закон об эвтаназии

Парламент Португалии принял закон, разрешающий эвтаназию людям, которые неизлечимо больны или испытывают невыносимые страдания. Впрочем, применять это можно только к гражданам и законным резидентам Португалии. Закон не будет распространяться на иностранцев.

Об этомсообщает издание France24.

По закону, португальцы старше 18 лет будет позволено обращаться за помощью к специалистам с тем, чтобы им совершили эвтаназию. Исключение составляют психически недееспособные люди для принятия решения о смерти.

Португальский парламент принимал законопроект об эвтаназии четыре раза за последние три года. Впрочем, его возвращали на из-за сопротивления президента из-за "крайне неопределенных понятий". Все же окончательную версию документа приняли 12 мая Законопроект поддержали почти все члены правящей Социалистической партии, а также левоцентристы.

Теперь президент Марсело Ребелу ди Созаза обязан подписать закон в течение восьми дней после его получения, вслед за публикацией в официальной печати.

К слову, эвтаназия полностью законна в трех европейских странах: Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. Но помощь в уходе и пассивная эвтаназия легальна во многих других европейских странах, в частности в соседней Испании.

Напомним, правительство Нидерландов разрешило эвтаназию для маленьких детей, страдающих от невыносимой и неизлечимой боли. Такое разрешение местные педиатры требовали годами.

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