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ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении: обновлена карта боев

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
8666
Время на прочтение
1 мин
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ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении: обновлена карта боев

ВСУ отвергают россиян на Бахмутском направлении. Фото: 3 отдельная штурмовая бригада.

На карте появилось больше "серой зоны", в которой продолжаются боевые действия.

Вооруженные силы Украины отвергают российских окупантов на Бахмутском направлении и продвигаются в глубину позиций врага.

Обновленная карта боевых действий показывает карту Deepstate.

Отмечается, что на карте появилось больше "серой зоны", в которой продолжаются боевые действия. По данным аналитиков, россияне на Бахмутском направлении потеряли еще больше позиций не только к востоку от населенного пункта Ступочки, но и к югу от Ивановского.

Обновленная карта боев / ©
Обновленная карта боев

Добавим, ВСУ по состоянию на 12 мая продвинулись вперед на северо-запад Бахмута, благодаря локальным контратакам.

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Дата публикации
Просмотры
8666
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