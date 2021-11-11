Классический греческий салат за 10 минут

Сегодня греческий салат можно встретить не только в солнечной Греции, но и в первоклассных ресторанах и супермаркетах по всему миру.

Существует несколько версий появления греческого салата. Наиболее реалистичная связана с развитием в Греции туризма. Когда в 1960-е в страну ринулись отдыхающие, владельцы местных таверн готовили блюда из традиционных местных овощей, оливок и сыра, щедро заправляя их свежим оливковым маслом и доступными специями. Приготовить греческий салат можно очень быстро, поэтому повара могли в считанные минуты накормить всех гостей заведения.

Ингредиенты:

3 помидора

2 огурца

1 болгарский перец

1 луковица шалот

3 ст. л. оливок

150 г сыра фета

Заправка:

3 ст. л. оливкового масла

1/2 ч. л. сушеного орегано

сок 1/2 лимона

соль, перец

Маринад для лука:

1 ч. л. винного или яблочного уксуса

щепотка сахара

Пошаговый рецепт:

1. Сначала приготовим заправку. К оливковому маслу добавляем соль, перец, лимонный сок и сушеный орегано. Перемешиваем и отставляем в сторону.

2. Лук режем тонкими полукольцами, добавляем щепотку сахара и винный уксус. Перемешиваем и отставляем мариноваться.

3. Овощи режем большими кусочками. Огурцы в зависимости от размера можно нарезать полукругами или четвертинками. Перец очищаем от семян и нарезаем большими квадратами. В миску к другим овощам отправляем также нарезанные ломтиками томаты.

4. В миску к овощам высыпаем маринованный лук и оливки. Поливаем сверху заправкой и хорошо перемешиваем.

5. Сыр фета режем большими кубиками и выкладываем в миску с салатом. Готовый греческий салат можно посыпать свежим или сушеным орегано.

Видеоверсий рецепта:

Приятного аппетита!

Приятного аппетита!

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