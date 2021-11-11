Классический греческий салат за 10 минут

Сегодня греческий салат можно встретить не только в солнечной Греции, но и в первоклассных ресторанах и супермаркетах по всему миру.
Существует несколько версий появления греческого салата. Наиболее реалистичная связана с развитием в Греции туризма. Когда в 1960-е в страну ринулись отдыхающие, владельцы местных таверн готовили блюда из традиционных местных овощей, оливок и сыра, щедро заправляя их свежим оливковым маслом и доступными специями. Приготовить греческий салат можно очень быстро, поэтому повара могли в считанные минуты накормить всех гостей заведения.
Ингредиенты:
- 3 помидора
- 2 огурца
- 1 болгарский перец
- 1 луковица шалот
- 3 ст. л. оливок
- 150 г сыра фета
Заправка:
- 3 ст. л. оливкового масла
- 1/2 ч. л. сушеного орегано
- сок 1/2 лимона
- соль, перец
Маринад для лука:
- 1 ч. л. винного или яблочного уксуса
- щепотка сахара
Пошаговый рецепт:
1. Сначала приготовим заправку. К оливковому маслу добавляем соль, перец, лимонный сок и сушеный орегано. Перемешиваем и отставляем в сторону.
2. Лук режем тонкими полукольцами, добавляем щепотку сахара и винный уксус. Перемешиваем и отставляем мариноваться.
3. Овощи режем большими кусочками. Огурцы в зависимости от размера можно нарезать полукругами или четвертинками. Перец очищаем от семян и нарезаем большими квадратами. В миску к другим овощам отправляем также нарезанные ломтиками томаты.
4. В миску к овощам высыпаем маринованный лук и оливки. Поливаем сверху заправкой и хорошо перемешиваем.
5. Сыр фета режем большими кубиками и выкладываем в миску с салатом. Готовый греческий салат можно посыпать свежим или сушеным орегано.
Видеоверсий рецепта:
Приятного аппетита!
Приятного аппетита!
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