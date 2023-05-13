Ученые впервые создали коллективный геном человечества

С помощью новой генетической базы можно будет прогнозировать наследственные болезни.

Ученые составили первый в мире пангеном людей — базу данных всех генов и генетических вариаций человеческой популяции. Это поможет отслеживать вариации ДНК, вызывающие редкие генетические заболевания, и создавать эффективные методы лечения. Исследователи включили полные геномы 47 представителей разных этнических и расовых групп людей.

Исследования опубликовали в научном журнале Nature.

Геномы людей на 99% идентичны, а именно последний процент делает нас уникальным. Для исследования уникальности каждого человека, например, его болезней, ученые будут использовать эту новую генетическую базу. С ее помощью можно будет прогнозировать наследственные болезни и предупреждать их.

Генетики хотят создать еще несколько таких геномных "портретов" и увеличить количество исследуемых представителей групп людей до 350.

Ранее ученые из Стэнфордского университета нашли более тысячи генов, указывающих на различия мозга мышей женского и мужского пола. Одни гены более активны у самцов, другие – у самок.

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