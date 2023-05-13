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Пранк от дочери обошелся отцу в тысячи долларов: что она сделала

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
2177
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Пранк от дочери обошелся отцу в тысячи долларов: что она сделала

Отец заблокировал iPad маленькой шутницы / Фото: pixabay.com

Мужчина уже придумал наказание для 11-летней девочки.

Муж позволил своей дочери смотреть розыгрыши на YouTube и очень об этом пожалел, когда потерял тысячи долларов.

Своим печальным опытом отец поделился на Reddit. Его 11 летняя дочь очень любила смотреть смешные видео с пранками. Мужчина был не против, пока сам не стал жертвой розыгрыша.

Об этом пишет УНИАН.

"Несколько недель назад она посмотрела видео, где какие-то чуваки наполняют бак машины едой. Перенесемся на прошлую неделю. Я сливал старый бензин в бак своего автомобиля с помощью лейки, потому что не хотел пропускать его через газонокосилку. Моя дочь подумала, что это идеальный шанс "пошутить". Когда я заправлял бензин, она пошла и залила несколько банок чили в лейку. На следующий день у меня возникла проблема с двигателем моей служебной машины, поэтому я отбуксировал ее в служебный гараж", — рассказал мужчина.

Сумма ремонта шокировала мужчину. За пранк от дочери ему пришлось заплатить 3 тысячи долларов (около 111 тысячи гривен - ред.).

Когда мужчина попытался поговорить с девочкой, она заявила, что эта идея показалась ей очень веселой.

Отец уже придумал наказание для дочери. Он заблокировал ее iPad, чтобы она больше не могла смотреть пранки.

Напомним, женщину возмутило требование соседа, подвозившего ее с мужем пять минут.

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Дата публикации
Просмотры
2177
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