Девушка разоблачила бойфренда в измене с другим мужчиной: как она поступила

Женщина почувствовала "облегчение", узнав о тайне своего бойфренда-изменника.

23-летняя девушка несколько месяцев подозревала своего возлюбленного в неверности. Об этом пишет dailystar.co.uk.

Мейтлин Уолрих спросила своего парня, предал ли он, на что он ответил "нет", прежде чем через несколько часов прислал длинное сообщение с признанием. Как оказалось, парень закрутил роман с другим мужчиной.

Она утверждала, что "вина начала его съедать", поскольку он сказал, что это произошло, когда он был пьян в начале их отношений.

"Моей первой реакцией на то, что он изменял, было облегчение. Я чувствовала, что схожу с ума, подозревая, что он что-то скрывает. Поэтому, когда он признался, я чувствовала себя менее безумной. Он также сообщил мне, что идентифицирует себя как бисексуала, что меня не беспокоило, потому что я тоже бисексуалка. Я почувствовала, как груз упал с моих плеч, и я поблагодарила его за то, что он, наконец, был честен со мной", — поделилась она.

Сначала Мэй решила вернуть своего неверного парня, чтобы посмотреть, получится ли наладить отношения. Но в конце концов они разошлись.

"Он предал меня в начале наших отношений и скрывал это от меня около полугода. Он чувствовал, что совершил огромную ошибку, и хотел ее исправить, поэтому я думаю, что он держал это в секрете. Когда я сказала своей семье, что он мне изменял, все они ответили что-то вроде "Я так и знал", — объяснила она.

Несмотря на измену, девушка назвала эти отношения лучшими в ее жизни и отличным уроком.

Напомним, женщина-психолог влюбилась в коллегу и ее жену. Теперь трио живет счастливой семейной жизнью.

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