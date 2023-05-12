В РФ вертолет обесточил станцию "Транснефти": пилот загадочно исчез

Пилота Ми-2 не могут найти уже третий день.

В Приморском крае России совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. Он оборвал линии электропередач и обесточил станцию "Транснефти".

Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в Телеграмм-канале Baza.

Инцидент произошел еще 9 мая. Сотрудники "Транснефти" заметили, что произошла авария на линии электропередач, однако добраться до труднодоступного места смогли всего через два дня.

"Вместе с оборванными линиями сотрудники компании обнаружили заброшенный Ми-2", — рассказали авторы сообщения.

Однако на месте происшествия пилота не было, и до сих пор найти его не удалось.

"Судя по повреждениям на борту, вертолет совершил жесткую посадку и оборвал провода хвостом", — говорится в сообщении.

Напомним, в России 26 апреля разбился самолет МиГ-31, выполнявший плановый учебный полет. Летчикам вроде бы удалось катапультироваться и выжить.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Белгородской области России разбился самолет Минобороны.

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