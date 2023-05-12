В РФ вертолет обесточил станцию "Транснефти": пилот загадочно исчез

Пилота Ми-2 не могут найти уже третий день.
В Приморском крае России совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. Он оборвал линии электропередач и обесточил станцию "Транснефти".
Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в Телеграмм-канале Baza.
Инцидент произошел еще 9 мая. Сотрудники "Транснефти" заметили, что произошла авария на линии электропередач, однако добраться до труднодоступного места смогли всего через два дня.
"Вместе с оборванными линиями сотрудники компании обнаружили заброшенный Ми-2", — рассказали авторы сообщения.
Однако на месте происшествия пилота не было, и до сих пор найти его не удалось.
"Судя по повреждениям на борту, вертолет совершил жесткую посадку и оборвал провода хвостом", — говорится в сообщении.
Напомним, в России 26 апреля разбился самолет МиГ-31, выполнявший плановый учебный полет. Летчикам вроде бы удалось катапультироваться и выжить.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Белгородской области России разбился самолет Минобороны.
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