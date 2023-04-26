В России разбился самолет МиГ-31 (видео)

В Мурманской области РФ разбился самолет МиГ-31, выполнявший плановый учебный полет.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

"Оба пилота, катапультировавшихся с разбившегося Миг-31, зацепились за ветки. Спасатели отправились на место их приземления", — говорится в сообщении.

Что повлекло за собой авиакатастрофу — пока неизвестно. Судя по видео, истребитель вспыхнул в воздухе, а затем начал падать. Самолет упал в озеро в поселке Риж-Губа.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Ульяновск Российской Федерации на авиаремонтном заводе прогремел взрыв.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Белгородской области России разбился самолет Минобороны.

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