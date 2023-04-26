"Это монстры": мать с бойфрендом страшными пытками убила собственного сына (фото)

Ребенка обливали острым соусом, морили голодом, избивали и заставляли стоять на коленях на гвоздях.

Пара пытала 10-летнего подростка и его братьев, обрызгивая лицо острым соусом, заставляя их сражаться друг с другом и заставляла детей долго стоять на коленях на бетонном полу, гвоздях или сыром рисе в доме в Ланкастере, Лос-Анджелес.

Об этом информирует издание Mirror.

Женщину и ее парня, которые в течение пяти дней пытали и убили своего 10-летнего сына, обливая его лицо острым соусом и заставляя других детей избивать его, приговорили к пожизненному заключению без условно-досрочного освобождения.

33-летняя Хизер Беррон и 37-летний Карим Лейва были осуждены судьей на суде без присяжных за убийство первой ступени, связанное с пытками Энтони Авалоса.

Энтони Авалос умер в больнице на следующий день после пыток, совершавшихся против него / Фото: mirror.co.uk

Их также осудили за жестокое обращение с двумя другими детьми, жившими в их доме в Ланкастере.

Один из докладчиков на слушаниях попросил судью назначить убийцам "максимальное разрешенное наказание".

Прокуроры заявили, что Карим Лейва брызгал острым соусом в лицо детей; заставлял их сразиться друг с другом, причем проигравший карался им дополнительно, зоакрем он заставлял детей долго стоять на коленях на бетонном полу, гвоздях или рысе.

20 июня 2018 года заместители шерифа округа Лос-Анджелес приехали в дом после вызова на 911 от матери. Полицейскому сказали, что мальчик получил травму во время падения.

На следующий день он скончался в больнице. Врачи сказали, что у него серьезное недоедание и обезвоживание.

Прокуратура утверждала, что парня намеренно довели до смерти пыткой.

Они рассказали, что в течение многих лет мальчика регулярно избивали ремнем вместе с другими детьми, неоднократно разбивали голову о пол или мебель, курили сигаретами, иногда отказывали в воде и еде или принудительно морили голодом.

Окружной прокурор округа Джордж Гаскон сказал, что пара "пытала мальчика ежедневно в течение двух недель до его смерти".

"Жестокость, которая была применена к этому маленькому ребенку, была невероятной", — сказал г-н Гаскон в заявлении после приговора.

Двое других детей свидетельствовали о жестоком обращении на суде, где обвинение заявило, что Беррон и Лейва это "монстры", которые планировали и совершали различные пытки.

Защитник Беррон утверждал, что женщина якобы сама испытала жестокое обращение со стороны Карима Лейвы и не могла помешать ему совершать пытки над детьми.

После ареста Карим Лейва сказал полицейским, что это он жестоко обращался с детьми, добавив: "Во всем виноват только я".

Напомним, ранее сообщалось, что в США муж жестоко убил свою жену, а затем утопил собственного сына в озере.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Харькове мужчина сломал шею своему коллеге, находившемуся у него дома в гостях, после чего расчленил его.

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