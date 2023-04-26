Чехия ввела жесткие санкции против патриарха РПЦ Кирилла

Чехия запретила патриарху РПЦ Кириллу въезд в страну, любые финансовые операции через чешские структуры и заморозила все активы патриарха в стране.

В среду, 26 апреля, Чехия ввела санкции против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Об этом сообщает České noviny со ссылкой на решение правительства Чехии.

Чехия внесла первого человека в свой национальный список санкций, им стал российский патриарх Кирилл. Он обвиняется в поддержке агрессии России против Украины.

Соответствующим решением Чехия запретила ему въезд в страну, какие-либо финансовые операции через чешские структуры и заморозила все активы патриарха в стране.

"Включение в национальный санкционный список стало возможным благодаря так называемому "акту Магнитского", который вступил в силу в январе", — пишет издание.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский добавил, что для включения любого субъекта в список санкций условием является тщательно задокументированная деятельность, которая нарушает или угрожает территориальной целостности, суверенитету или независимости.

Согласно документу МИД Чехии патриарх Кирилл является давним союзником российского диктатора Владимира Путина и своими действиями активно поддерживает российскую агрессию в Украине. Отмечается, что он использует важное положение лидера РПЦ и своими проповедями и публичными выступлениями дает религиозное оправдание и объяснение российской агрессии.

Напомним, в пятницу, 21 апреля, глава Русской православной церкви патриарх Кирилл (Гундяев) заявил, что российские войска в Украине воюют "за будущее" своей страны и назвал войну в Украине "святым делом".

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