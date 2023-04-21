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Патриарх Кирилл назвал войну в Украине "святым делом"

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Патриарх Кирилл назвал войну в Украине "святым делом"

Глава РПЦ патриарх Кирилл во время Пасхального богослужения в Москве 16 апреля 2023 года / Фото: Associated Press

Главный церковник РФ призвал россиян объединиться, чтобы государство-агрессор получило силу, которой "будут бояться".

В пятницу, 21 апреля, глава Русской православной церкви патриарх Кирилл (Гундяев) заявил, что российские войска в Украине воюют "за будущее" своей страны и призвал россиян отложить внутренние разногласия.

Об этом сообщает The Guardian, цитируя российские средства массовой пропаганды.

Предстоятель РПЦ, в частности, заявил: "Сегодня нам очень нужно быть едиными... вражда друг к другу — это как предательство отечества".

Патриарх Кирилл призвал россиян работать вместе, потому что "тогда у нас будет сила, которой будут бояться те, кто мечтает погубить землю русскую", и отметил, что "защита отечества", как он называет войну в Украине, является "наибольшей обязанностью" и "святым делом" каждого.

С начала полномасштабного вторжения под руководством патриарха Кирилла Русская православная церковь поддерживает оккупацию Украины, призывая верующих объединиться для борьбы с внешними и внутренними врагами Москвы.

В начале года перед Рождеством главный церковник России призвал россиян не бояться смерти и идти на войну. “Идите мужественно к исполнению своей воинской обязанности. И не забывайте, что если вы умрете за свое отечество, вы будете с Богом в Его царстве, в славе и в вечной жизни", – сказал тогда Кирилл.

Напомним, ранее глава РПЦ патриарх Кирилл похвалил российских оккупантов за "защиту русского мира" и заявил, что интересы российского православия есть не только в России.

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Дата публикации
Просмотры
572
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