В пятницу, 21 апреля, глава Русской православной церкви патриарх Кирилл (Гундяев) заявил, что российские войска в Украине воюют "за будущее" своей страны и призвал россиян отложить внутренние разногласия.

Об этом сообщает The Guardian, цитируя российские средства массовой пропаганды.



Предстоятель РПЦ, в частности, заявил: "Сегодня нам очень нужно быть едиными... вражда друг к другу — это как предательство отечества".

Патриарх Кирилл призвал россиян работать вместе, потому что "тогда у нас будет сила, которой будут бояться те, кто мечтает погубить землю русскую", и отметил, что "защита отечества", как он называет войну в Украине, является "наибольшей обязанностью" и "святым делом" каждого.

С начала полномасштабного вторжения под руководством патриарха Кирилла Русская православная церковь поддерживает оккупацию Украины, призывая верующих объединиться для борьбы с внешними и внутренними врагами Москвы.

В начале года перед Рождеством главный церковник России призвал россиян не бояться смерти и идти на войну. “Идите мужественно к исполнению своей воинской обязанности. И не забывайте, что если вы умрете за свое отечество, вы будете с Богом в Его царстве, в славе и в вечной жизни", – сказал тогда Кирилл.

Напомним, ранее глава РПЦ патриарх Кирилл похвалил российских оккупантов за "защиту русского мира" и заявил, что интересы российского православия есть не только в России.

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