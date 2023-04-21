Патріарх Кирило назвав війну в Україні “святою справою”

У п’ятницю, 21 квітня, голова Російської православної церкви патріарх Кирило (Гундяєв) заявив, що російські війська в Україні воюють “за майбутнє” своєї країни і закликав росіян відкласти внутрішні розбіжності.

Про це повідомляє The Guardian, цитуючи російські засоби масової пропаганди.



Предстоятель РПЦ, зокрема, заявив: “Сьогодні нам дуже потрібно бути єдиними... ворожнеча один до одного - це як зрада батьківщини”.

Патріарх Кирило закликав росіян працювати разом, тому що “тоді у нас буде сила, якої будуть боятися ті, хто мріє погубити землю російську”, і зазначив, що “захист батьківщини”, як він називає війну в Україні, є “найбільшим обов'язком і священною справою” кожного.

Від початку повномасштабного вторгнення під керівництвом патріарха Кирила Російська православна церква підтримує окупацію України, закликаючи віруючих об’єднатися для боротьби із “зовнішніми та внутрішніми ворогами” Москви.

На початку року, перед Різдвом, головний церковник Росії закликав росіян не боятися смерті та йти на війну. “Ідіть мужньо до виконання свого військового обов’язку. І не забувайте, що якщо ви помрете за свою батьківщину, ви будете з Богом у Його царстві, у славі та у вічному житті”, – сказав тоді Кирило.

Нагадаємо, раніше голова РПЦ патріарх Кирило похвалив російських окупантів за “захист руского міра” та заявив, що інтереси російського православ'я є не тільки в Росії.

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