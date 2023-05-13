Президент Украины во второй половине дня встретится с Папой Римским.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Рим. Планирует встретиться с итальянским коллегой Серджо Маттареллой и Папой Римским.

Об этом идет речь в Телеграмм-канале президента.

"Важный визит для победы Украины", — говорится в сообщении.

Как сообщает ANSA, в 11:13 по Киеву Зеленский приземлился в аэропорту Чампино в Риме. Его встречал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Накануне сообщалось о визите Зеленского в Рим, однако официальной информации не было.

Напомним, после российского вторжения в Украину Франциск практически еженедельно призывал к миру и неоднократно выражал желание выступить посредником между Киевом и Москвой. Его предложение до сих пор не привело ни к одному прорыву.

В частности, Франциск призвал мировых лидеров разрешать политические конфликты с помощью разума, а не смертоносного оружия.

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