"СБУ не была готова к войне" – генерал-лейтенант Андрей Кожемякин

Экс-замглавы Службы безопасности Украины, генерал-лейтенант и заместитель командира добровольческого формирования территориальной громады Киева "Мрия" 241-й бригады терробороны ВСУ Андрей Кожемякин считает, что несмотря на предупреждение партнеров и скопление вражеских войск у границ Украины в 2022 году, СБУ не была готова до войны с Россией.

Об этом он рассказал интервью "Телеграфу".

Эксгенерал Андрей Кожемякин заявил, что СБУ не была готова к войне. / Фото: t.me/SBUkr

"Нет, они не были готовы. Об этом свидетельствуют события, которые произошли в ряде областных подразделений СБУ: в Харьковской, Сумской, Черниговской областях и особенно в Херсонской. Оценку действиям руководителей этих областных подразделений, а также Крымского управления СБУ еще предстоит дать, очередь до них дойдет", – отметил он.

Андрей Кожемякин также отметил, что на сегодняшний день в Украине задержаны и арестованы до десятка бывших работников СБУ, в том числе "целый заместитель" главы Службы безопасности господин Кулинич.

"Далее – господин Наумов – этот вообще с большими деньгами за границу убежал, это не просто предатель, а предатель-вымогатель и предатель-взяточник. А кто такой Наумов? Это – бывший руководитель управления внутренней безопасности. Это сердце управления Службы безопасности, которое должно наводить в ней порядок, выявлять кротов, предателей, коррупционеров. Вот вам — как была готова СБУ к началу войны", — подчеркнул генерал-лейтенант.

Андрей Кожемякин отметил, что начальники этих местных управлений в начале вторжения не выполнили свои задачи, стоящие в приказах СБУ и Конституции.

"Баканова в Киеве не могли найти, его здесь не было — это 100%. Когда начинается война, каждый работник СБУ должен достать из сейфа специальный пакет, в котором написано, что он должен делать во время войны. А руководитель управления СБУ должен делать следующее : создать воинскую часть по управлению и это управление становится штабом обороны, он должен обеспечить взаимодействие между своим подразделением и ВСУ, с территориальной обороной и т. д. А получилось как? Работники СБУ, которые были более патриотические и более серьезно подготовленные, просто ушли в терроборону, и с терробороны защищали нашу землю, а не в составе специально подготовленных отрядов СБУ. Это полный провал. Здесь, конечно, вопрос не только к СБУ, есть вопросы и ко всем остальным", — резюмировал командир терробороны.

Напомним, в июле прошлого года силовики задержали эксначальника управления Службы безопасности Украины в Крыму Олега Кулинича. Ему инкриминируют несколько статей, среди которых есть и государственная измена.

Читайте также: