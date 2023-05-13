Россияне ударили по Гуляйполю: зафиксировано 15 "прилетов"

По меньшей мере, один человек пострадал.

Российские войска в субботу, 13 мая, ударили по Гуляйполю в Запорожской области. Оккупационная армия атаковала центр города.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне ударили по Гуляйполю в Запорожской области. Было около 15 прилетов по центру города. Известно, что пострадал мужчина", — говорится в сообщении.

Местные власти об атаке пока не сообщали. Воздушная тревога в области не объявлялась.

Напомним, в ночь на субботу, 13 мая, армия Российской Федерации атаковала беспилотниками Украину. Силам ПВО удалось уничтожить 17 вражеских дронов из 21. Произошли попадания беспилотников по объектам инфраструктуры в Хмельницкой области.

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