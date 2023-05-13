ВСУ продвинулись дальше на Бахмутском направлении — Череватый

Украинские Вооруженные силы продолжают оттеснять российских оккупантов на Бахмутском направлении. Через сутки удалось продвинуться еще на 300 метров в глубину врага.

Об этом во время телемарафона заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"За сегодняшний день на некоторых участках удалось нашим подразделениям пройти на глубину до 300 метров. Самое главное в результате этой оборонной операции — это постоянно наносится удар по врагу, уничтожается его живая сила и техника", — сказал Череватый.

По его словам, продвижение украинских защитников проходит в рамках оборонной операции. ВСУ проводят определенные контрнаступательные действия.

Череватый подчеркнул, что украинское командование рассматривает возможность окружения окупантов в Бахмуте, ведь ВСУ имеют определенные успехи на флангах. Впрочем, отмечает представитель ВСУ, все зависит от ситуации в поле боя.

Ситуация в Бахмуте

Британские разведчики сообщили, что ВСУ смогли вернуть не менее километра территории в южной части Бахмута. Эта территория имеет определенное тактическое значение. В частности, это был российский плацдарм на западной стороне канала Донецк-Донбасс.

Американские аналитики в отчете ISW сообщили, что украинские Вооруженные силы по состоянию на 12 мая продвинулись вперед на северо-запад Бахмута благодаря локальным контратакам.

В четверг, 11 мая, бойцы батальона "Айдар" отбили у российских оккупантов территории возле села Ивановское под Бахмутом на Донетчине. Отмечается, что украинские защитники в боях нанесли "существенные потери противнику"

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