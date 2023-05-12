"Айдар" отбил у российских войск территории под Бахмутом

В четверг, 11 мая, бойцы батальона "Айдар" отбили у российских оккупантов территории возле села Ивановское под Бахмутом на Донетчине.

Об этом сообщил батальон "Айдар" в своем Telegram-канале 12 мая.

"Во время тяжелых боев, 11 мая, военнослужащие 24-го штурмового батальона "Айдар" совместно с другими подразделениями ВСУ отбили у врага территории к югу от села Ивановское (Красное)", — говорится в сообщении.



Отмечается, что украинские защитники в боях нанесли "существенные потери противнику". Армия неприятеля утратила подразделения 4 ОМСБр и 374 ОСБ вооруженных сил РФ. Также "оставлены позиции занимаемые данными подразделениями", добавляют в батальоне.

Генштаб ВСУ пока эту информацию не подтвердил.

"Айдар" отразил у российских войск территории под Бахмутом. Фото "Айдар".

Напомним, 11 мая секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские военные имеют успех в районе Бахмута Донецкой области и отодвигают российских оккупантов. Таким образом, он подтвердил заявление командующего Сухопутными войсками Александра Сырского о том, что на отдельных участках фронта армия РФ не смогла удержать натиск Сил обороны и отступила на дистанцию до 2-х километров.

Уже 12 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ продвинулись на 2 км в Бахмутском направлении и не потерять за неделю ни одной позиции. оккупанты заявляют неправду о нехватке у них оружия, чтобы оправдать реальную ситуацию на этом участке фронта.

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