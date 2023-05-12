Зеленский собрал Ставку и назвал направления, где ВСУ отбросили оккупантов

После заседания Ставки Зеленский сообщил, что ВСУ вытеснили врага по некоторым направлениям.

В пятницу, 12 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщил глава государства в своем Telegram.

По его словам, на заседании участники заслушали доклад генерала Сырского. Его подразделения "сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его обратно на некоторых направлениях".

Докладывал и генерал Тарнавский об актуальной ситуации в ОСУО "Таврия".

"ОСУВы "Одесса", "Север" – также под контролем. Определили их первоочередные потребности и ознакомились с темпами комплектования техникой и боеприпасами новых бригад", — рассказал Зеленский.

Кроме того, во время Ставки докладывали и сам главнокомандующий Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резникова, а также генштаб и министр стратегпрома Камышин.

"Сверили все наши долговременные контракты на поставку боеприпасов и ракет", — добавил президент.

Напомним, командующий Восточной группировки войск Александр Сырский 6 мая побывал в районах ведения боевых действий на Бахмутском направлении, где встретился с командирами боевых частей.

Тогда он с командирами обсудил меры для лучшей обороны города, а "необходимые оперативные решения" были приняты прямо на месте.

Вскоре после этого стало известно, что ВСУ осуществляют на Бахмутском направлении эффективные контратаки. На отдельных участках фронта враг не может держать натиск украинских защитников и отступает.

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