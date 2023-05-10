В Украине будет максимум Европы: Зеленский рассказал о послевоенном восстановлении

В июне должна начаться практическая работа с международными партнерами по восстановлению и стратегической трансформации нашей страны.

В среду, 10 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с членами правительства по программам восстановления нашей территории и украинской жизни после боевых действий и войны в целом.

Об этом он рассказал во время традиционного вечернего обращения.

“Мы прорабатываем все аспекты восстановления, и каждый из них – в новом формате безопасности. Экономика и промышленность, ОПК, энергетика, инфраструктура, образовательная отрасль, социальная сфера, медицина, в частности реабилитационный компонент… Все, что должно быть построено, то, во что готов инвестировать мир, то, что даст Украине и украинцам надежную защиту и уверенное развитие нашего социального капитала”, — подчеркнул украинский лидер.

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По его словам, в течение мая будут доработаны конкретные пункты этих государственных программ, а уже в июне начнется практическая работа с партнерами по нашим планам. Речь идет как о восстановлении критических систем, так и стратегической трансформации нашей страны.

"Именно здесь, в Украине, мир будет видеть, на что способна Европа. Здесь, у нас, в Украине, будет максимум Европы в Европе – максимум возможного из того, на что способны европейские ценности, на что способно европейское и глобальное сотрудничество”, — заверил президент.

Владимир Зеленский также сообщил об активной работе с партнерами для новых оборонных пакетов для Украины.

“Новые решения – уже на рабочем уровне. Больше защиты для нашего неба, больше возможностей для нашей обороны и движения на Земле. Провел сегодня несколько совещаний, где мы обсуждали все это. И ожидаем уже в ближайшее время ответных шагов от партнеров”, — проинформировал украинский лидер.

В течение дня президент общался с командующими армии и с руководителями разведки, а также подписал новые указы о награждении наших воинов государственными наградами.

“10-я отдельная горно-штурмовая бригада. 14-я, 28-я, 53-я, 59-я и 72-я отдельные механизированные бригады. 3-я отдельная штурмовая бригада. 27-я реактивная артиллерийская бригада. 112-я отдельная бригада ТРО. 67-й отдельный стрелковый батальон. 65-й военный мобильный госпиталь. Это Лиманское направление, Бахмут, Часов Яр, Авдеевское направление, Шахтерское. В общей сложности сегодняшними указами отмечены 266 наших защитников и защитниц. Самые храбрые, самые достойные – те, чья жизнь жизнь Украины, нашей прекрасной и несгибаемой Украины”, — сообщил Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пора для положительного решения об открытии переговоров о членстве государства в Евросоюзе.

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