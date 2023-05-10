Почему на параде в Москве не было военной техники — объяснение эксперта

9 мая в Интернете распространялась инфографика, как у россиян редела техника из года в год на парадах. В 2020 году на параде было 216 единиц техники, в 2022 – 131, а в 2023 – только 51 единица и единственный танк, проехавший по Красной площади.

Парад в Москве в разные годы: инфографика / Фото: ТСН

Военный аналитик Алексей Гетьман в эфире 1+1 в рамках телемарафона рассказал, действительно ли у россиян нет техники вообще.

По его мнению, россияне могли бы найти 10-20 единиц техники для того, чтобы провезти ее по Красной площади. А ведь этот единственный танк Т-34 выглядел просто смешно.

"С другой стороны, пропагандисты говорили, что у них танки Т-34 стоят на постаментах, на разных памятниках и вообще в запасе их очень много и что они могут сформировать чуть ли не танковую армию из Т-34. Возможно, это такой намек, что скоро на поле боя мы увидим эти танки. Удивительно выглядело то, как вообще российское телевидение показало этот парад. Сначала шли военнослужащие, это они показали более или менее удачно. Потом когда ехала военная техника, они показывали просто борта машин. Общей картинки было очень мало. Можно было посмотреть на лица приглашенных, особенно Лукашенко, вместе с Путиным они постоянно смотрели в небо", — говорит эксперт.

По словам Гетьмана, Путин и его пособники очень боялись, что будет атака наших БПЛА, поэтому выглядели очень испуганными. Приглашенных гостей Кремль использовал в качестве щита, понимая, что наши ВСУ их атаковать точно не будут.

"Они пригласили их для того, чтобы как-то прикрыть от наших атак. Выглядели они очень не привлекательно. Но было очень приятно смотреть на то, какие они были испуганы. То, что они показали на параде, это фактически остатки российской армии. Они рассказывают, как они сильны и непобедимы, "вторая армия мира", а на самом деле они такие, как на этом параде. Они показали свое настоящее лицо", — отмечает аналитик.

Опасение атак БПЛА подкрепляется появлением только пяти вертолетов К-52 над Красной площадью. Это те вертолеты, которые наши воины минусовали в течение всей войны, говорит эксперт.

"Мы увидели Россию, увидели ее парад. Им даже нечем хвастаться. Там было несколько межконтинентальных баллистических ракет. Они привезли их и показали. Это то же самое, что было в прошлом году. И не факт, что там были ракеты. Это могли быть муляжи. Я вообще не понимаю, кто поставил ее на второе место по мощности армии, по каким критериям это вычисляли. Это выглядит очень странно", — подытожил Гетман.