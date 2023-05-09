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Милан – Интер: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
156
Время на прочтение
1 мин
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Милан – Интер: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Текстовый репортаж миланского дерби в рамках первого полуфинального поединка самого престижного еврокубка.

В среду, 10 мая, итальянские "Милан" и "Интер" сойдутся в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Ответный матч "нерадзурри" и "россонери" проведут во вторник, 16 мая.

Победитель дуэли "Милан" – "Интер" в финале Лиги чемпионов 10 июня в Стамбуле сыграет против триумфатора противостояния между мадридским "Реалом" и "Манчестер Сити".

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первого поединка между "Миланом" и "Интером".

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Дата публикации
Просмотры
156
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