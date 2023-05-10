В Белгороде сообщили о падении двух беспилотников и повреждении домов (фото)

В результате падения обломков были повреждены два дома.

В российском городеБелгород заявили, что вечером, 10 мая, над городом якобы сдетонировали два беспилотника, после чего их обломки упали на землю.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над частным жилищным сектором Белгородского района сдетонировали и упали 2 беспилотника. Повреждены 2 жилых дома: выбиты окна, ограды и один автомобиль. Оперативные службы выехали на место", — написал Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Падение беспилотников в Белгороде

Падение беспилотников в Белгороде

Напомним, ранее сообщалось, что 9 мая, произошел "хлопок" в российском населенном пункте Шебекино в Белгородской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что в селе Головчино Белгородской области нашли третью авиабомбу ФАБ-500, по которой кафиры летели бомбить Украину, но она осталась на территории РФ.

Читайте также: