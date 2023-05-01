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Над Белгородским районом РФ сработала "система ПВО": якобы сбили "беспилотник ВСУ"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Над Белгородским районом РФ сработала "система ПВО": якобы сбили "беспилотник ВСУ"

Россияне хвалят свою "систему ПВО" / Фото: ТСН.ua

В Белгороде — снова "бавовна".

В Белгороде очевидцы сообщили о «работе ПВО».

Об этом говорилось в местных социальных сетях.

Соответственно, в некоторых районах Белгорода начались проблемы со светом.

"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле", — сообщили представители властей.

Позже говорилось, что «беспилотник ВСУ» сбит под Белгородом в результате «работы ПВО».

Информации о последствиях на Земле нет.

К тому же, ранее в Белгородской области РФ сообщали об атаке беспилотников.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Белгородской области РФ российский мобилизованный из Ленинградской области совершил суицид. Сообщается, что "мобик" ушел в отдаленный овраг и привел в действие гранату.

Также Белгородская область России 23 апреля была якобы массированно атакована беспилотниками. Так, в регион за день залетели сразу четыре БПЛА.

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Дата публикации
Просмотры
200
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