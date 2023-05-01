Над Белгородским районом РФ сработала "система ПВО": якобы сбили "беспилотник ВСУ"

В Белгороде — снова "бавовна".
В Белгороде очевидцы сообщили о «работе ПВО».
Об этом говорилось в местных социальных сетях.
Соответственно, в некоторых районах Белгорода начались проблемы со светом.
"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле", — сообщили представители властей.
Позже говорилось, что «беспилотник ВСУ» сбит под Белгородом в результате «работы ПВО».
Информации о последствиях на Земле нет.
К тому же, ранее в Белгородской области РФ сообщали об атаке беспилотников.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Белгородской области РФ российский мобилизованный из Ленинградской области совершил суицид. Сообщается, что "мобик" ушел в отдаленный овраг и привел в действие гранату.
Также Белгородская область России 23 апреля была якобы массированно атакована беспилотниками. Так, в регион за день залетели сразу четыре БПЛА.