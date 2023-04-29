В Белгородской области РФ 46-летний "мобик" подорвал себя гранатой

Российский мобилизованный ушел в отдаленный овраг и привел в действие гранату.

В Белгородской области РФ российский мобилизованный из Ленинградской области совершил суицид.

Об этом пишет российский Telegram-канал "Осторожно, новости".

Тело погибшего обнаружили в овраге 27 апреля. Мужчину призвали служить во время мобилизации из Ленинградской области. Сообщается, что "мобик" ушел в отдаленный овраг и привел в действие гранату.

Он скончался на месте, место подрыва оцепили, к нему приехало региональное военное руководство.

Погибший служил в 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. До мобилизации 46-летний мужчина занимался грузоперевозками и был учредителем нескольких фирм в этой сфере.

Отметим, что суицид в рядах оккупационной армии – довольно распространенное явление. Солдаты не выдерживают давления и издевательств со стороны руководства и сослуживцев.

Ранее сообщалось, что российский командир списал самоубийство солдата на гибель в бою, чтобы семья получила 5 млн.

Также в Коми (РФ) солдат срочной службы покончил с собой. В предсмертной записке он написал, что его решили отправить на войну против Украины, "откуда никто из его роты никто не возвращался".

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