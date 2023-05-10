Экс-президент "Мотор Сичи" Богуслаев просит обменять его в Россию

Соответствующее письмо-заявление было направлено на имя руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Бывший президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев написал заявление, в котором попросил включить его в список лиц, которые могут быть отправлены на обмен в Россию.

Соответствующее письмо-заявление было направлено на имя руководителя Офиса президента Андрея Ермака, которое есть в распоряжении "Схем", информирует Радио Свобода.

"Прошу добавить меня в список на обмен с Российской Федерацией", – пишет Богуслаев.

В документе говорится, что Богуслаев является инвалидом первой группы. Его адвокат в сопроводительном письме указал, что дата написания заявления – 20 марта 2023 года.

Журналисты поинтересовались у Офиса президента и Главного управления разведки Минобороны Украины, какие у Богуслаева есть шансы на обмен.

"Украина и дальше будет применять все доступные инструменты для того, чтобы возвращать наших военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц от государства-агрессора. Но что касается конкретных кейсов и фамилий, мы можем комментировать это только по результатам", - сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращение с военнопленными Андрей Юсов.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на вопрос журналистов "Настоящего времени" о возможном обмене Богуслаева ответил, что не может исключать такого варианта.

Также обмен Богуслаева не исключает глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. По его словам, экс-президент "Мотор Сичи" должен дать все необходимые показания, а уже потом "станет качественным обменным фондом".

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский ввел санкции против экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева и еще более 230 россиян.

Кроме того, мы ранее информировали, что Служба безопасности Украины разоблачили новые факты преступной деятельности президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, который подозревается в работе на Россию – он блокировал поставки боевого вертолета для ГУР МО в апреле 2022 года.

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