Зеленский ввел санкции против экспрезидента "Мотор Січі" и более 230 россиян

Под санкции попали 225 компаний из России.

Глава государства Владимир Зеленский ввел санкции против экспрезидента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева и более 230 россиян.

Об этом говорится в президентских указах.

В санкции, которые будут действовать 10 лет, попали 225 компаний из России.

Накануне Служба безопасности Украины разоблачили новые факты преступной деятельности президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева , подозреваемого в работе на Россию – он блокировал поставки боевого вертолета для ГУР МО в апреле 2022 года.

Кроме того, Запорожская компания "Мотор Сич" под руководством Вячеслава Богуслаева, обвиняемого в сотрудничестве с РФ, продавала авиационные двигатели предприятиям Ирана, находившимся под санкциями США и ЕС.

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