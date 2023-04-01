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Зеленський запровадив санкції проти експрезидента "Мотор Січі" та понад 230 росіян

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
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Зеленський запровадив санкції проти експрезидента "Мотор Січі" та понад 230 росіян

Фото: УНІАН

Під санкції потрапили 225 компаній з Росії.

Глава держави Володимир Зеленський запровадив санкції проти експрезидента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва та ще понад 230 росіян.

Про це йдеться в указах президентах.

Під санкції, які діятимуть 10 років, потрапили 225 компаній з Росії.

Напередодні Служба безпеки України викрили нові факти злочинної діяльності президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, який підозрюється в роботі на Росію – він блокував постачання бойового гелікоптера для ГУР МО у квітні 2022 року.

Крім того, Запорізька компанія "Мотор Січ" під керівництвом В'ячеслава Богуслаєва, якого звинувачують у співпраці з РФ, продавала авіаційні двигуни підприємствам Ірану, що перебували під санкціями США та ЄС.

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Дата публікації
Перегляди
83
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