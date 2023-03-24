“Мотор Січ” колаборанта Богуслаєва продавала авіадвигуни Ірану — розслідування

Запорізька компанія "Мотор Січ" під керівництвом В'ячеслава Богуслаєва, якого звинувачують у співпраці з РФ, продавала авіаційні двигуни підприємствам Ірану, що перебували під санкціями США та ЄС.

Про це дізналися розслідувачі "Схем".

Документи, які опинилися у розпорядженні журналістів свідчать, що "Мотор Січ" продавала авіаційні двигуни АІ-9 та ТВ3-117, які встановлюють, зокрема, на військові гелікоптери типу Ка-52, які використовує Росія у війні проти України.

Одна з іранських компаній, з керівництвом якої активно комунікував Богуслаєв та його підлеглі, разом з іншою підсанкційною компанією з Ірану причетна до розробки дронів Shahed-171 та Shahed-136.

Документальні докази співпраці "Мотор Січі" з компаніями, проти яких країни Заходу запровадили санкції, були виявлені правоохоронцями у робочому кабінеті багаторічного президента "Мотор Січі" Богуслаєва.

“Схеми” виокремили три іранські фірми, з якими роками співпрацювала українська корпорація "Мотор Січ":

Design and Manufacturing of Aeroengines (скорочено: DAMA), інша, її ж назва – Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);

Iran Aircraft Industries (IACI);

Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

Усвідомлюючи, що пряма торгівля з Іраном небезпечна для бізнесу, Богуслаєв пропонував залучити білоруського посередника — "Бєлвнєшпромсєрвіс", йдеться у розслідуванні.

Як встановили журналісти, тодішній начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Мотор Січі" Олег Дзюба відвідав Білорусь від 14 до 18 червня 2021 року. Того ж року неодноразово виїздив до цієї країни і сам Богуслаєв.

“Богуслаєв продовжував торгувати з Іраном і під час повномасштабного вторгнення. По суті - з тими же самими людьми, що і раніше, лише зі зміненими вивісками компаній", - додали розслідувачі.

Нагадаємо, президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва підозрюють у державній зраді і роботі на Російську Федерацію. Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід для президента "Мотор Січі" у вигляді тримання під вартою.

Читайте також: