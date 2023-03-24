"Мотор Сич" коллаборанта Богуслаева продавала авиадвигатели Ирану — расследование

Запорожская компания "Мотор Сич" под руководством Вячеслава Богуслаева, обвиняемого в сотрудничестве с РФ, продавала авиационные двигатели предприятиям Ирана, находившимся под санкциями США и ЕС.

Об этом узнали расследователи "Схема".

Оказавшиеся в распоряжении журналистов документы свидетельствуют, что "Мотор Сич" продавала авиационные двигатели АИ-9 и ТВ3-117, которые устанавливают, в частности, на военные вертолеты типа Ка-52, которые использует Россия в войне против Украины.

Одна из иранских компаний, с руководством которой активно коммуницировал Богуслаев и его подчиненные, вместе с другой подсанкционной компанией из Ирана причастна к разработке дронов Shahed-171 и Shahed-136.

Документальные доказательства сотрудничества "Мотор Сичи" с компаниями, против которых страны Запада ввели санкции, были обнаружены правоохранителями в рабочем кабинете многолетнего президента "Мотор Сичи" Богуслаева.

"Схемы" выделили три иранские фирмы, с которыми сотрудничала украинская корпорация "Мотор Сич":

Design and Manufacturing of Aeroengines (сокращенно: DAMA), другое, ее название – Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);

Iran Aircraft Industries (IACI);

Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

Осознавая, что прямая торговля с Ираном опасна для бизнеса, Богуслаев предлагал привлечь белорусского посредника — "Белвнешпромсервис", говорится в расследовании.

Как установили журналисты, тогдашний начальник департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сичи" Олег Дзюба посетил Беларусь с 14 по 18 июня 2021 года. В том же году не раз выезжал в эту страну и сам Богуслаев.

"Богуслаев продолжал торговать с Ираном и во время полномасштабного вторжения. По сути — с теми же людьми, что и раньше, только с измененными вывесками компаний", — добавили расследователи.

Напомним, президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева подозревают в государственной измене и работе на Российскую Федерацию. Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для президента "Мотор Сичи" в виде содержания под стражей.

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