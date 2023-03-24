Риз Уизерспун разводится с мужем после 12 лет брака

Голливудская актриса Риз Уизерспун и ее муж, агент Джим Тот, сообщили о разводе.

Неожиданной новостью от имени супругов звезда фильма "Блондинка в законе" поделилась на своей странице в Instagram. Риз и Джим рассказали поклонниками, что это решение было для них нелегким, но общим.

"Эксы" уверяют, что после продолжительного брака у них остаются хорошие отношения, но они должны продолжить свой путь в отдельности.

"Мы хотим поделиться некоторыми личными новостями... С большой осторожностью и обдуманностью мы приняли нелегкое решение о разводе. Мы прожили столько замечательных лет вместе и двигаемся вперед с глубокой любовью, добротой и взаимным уважением ко всему, что мы создали вместе. Нашим наибольшим приоритетом является наш сын и вся наша семья, когда мы переходим к следующему этапу. Эти вопросы никогда не бывают легкими и чрезвычайно личными. Мы искренне благодарны всем за внимание к частной жизни нашей семьи в это время. Риз и Джим", — говорится в официальном объявлении пары.

Отметим, что Риз и Джим поженились в марте 2011 года. В браке супруги воспитывали дочь и сына актрисы от первого брака с Райаном Филлипом, а также совместного сына – Теннеси Джеймса.

Фото: instagram.com/reesewitherspoon

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