Різ Візерспун розлучається з чоловіком після 12 років шлюбу

Голлівудська акторка Різ Візерспун та її чоловік, агент Джим Тот, повідомили про розлучення.

Несподіваною новиною від імені подружжя зірка фільму "Білявка в законі" поділилася на своїй сторінці в Instagram. Різ та Джим розповіли шанувальникам, що це рішення було для них нелегким, але спільним.

"Екси" запевняють, що після тривалого шлюбу в них залишаються гарні стосунки, але вони мають продовжити свій шлях окремо.

"Ми хочемо поділитися деякими особистими новинами... З великою обережністю та обдуманістю ми прийняли нелегке рішення про розлучення. Ми прожили стільки чудових років разом і рухаємося вперед з глибокою любов'ю, добротою і взаємною повагою до всього, що ми створили разом. Нашим найбільшим пріоритетом є наш син і вся наша сім'я, коли ми переходимо до наступного етапу. Ці питання ніколи не бувають легкими і є надзвичайно особистими. Ми щиро вдячні всім за повагу до приватного життя нашої сім'ї в цей час. Різ і Джим", - йдеться у офіційному оголошені пари.

Зазначимо, що Різ та Джим одружилися у березня 2011 року. У шлюбі подружжя виховувало доньку та сина акторки від першого шлюбу з Раяном Філліпом, а також спільного сина - Теннесі Джеймса.

Фото: instagram.com/reesewitherspoon

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