Арестованный директор "Мотор Сечи" скрывал свою недвижимость в Москве

Бывший нардеп и экс-владелец стратегического предприятия Вячеслав Богуслаев не сообщал в декларациях обо всем принадлежащем ему имуществе.

Находящийся под стражей из-за подозрения в сотрудничестве со страной-агрессором директор запорожского завода "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев имеет в собственности недвижимость в Москве. Это имущество он скрывал в налоговых декларациях.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на расследование журналистов проекта "Схемы".

Расследователи установили, что в 2006 году Богуслаев стал владельцем квартиры на Хорошевском шоссе в Москве. Ее стоимость оценивается примерно в 350 тысяч долларов.

Кроме того, с 2002 года ему принадлежат складские помещения в столице России.

Богуслаев не указывал это имущество в своих налоговых декларациях, которые он подавал до 2019 года как народный депутат Украины.

Ранее сообщалось, что Богуслаев еще с 2000 года имел российское гражданство. С тех пор он четырежды избирался народным депутатом и был членом Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, что предполагало получение доступа к государственной тайне.

Напомним, по материалам следователей Службы безопасности наложен арест на все имущество президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия. Их обоих подозревают в работе на агрессора.

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