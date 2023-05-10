Что демонстрировал Путин на параде 9 мая: объяснение эксперта

Президент государства-агрессора стремился показать, что имеет еще потенциал для войны и влияние на некоторые страны.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в выступлении перед военным парадом на Красной площади 9 мая не случайно часто упоминал о войне в Украине.

Такое мнение высказал в эфире Апостроф TV политтехнолог Михаил Шейтельман.

Эксперт напомнил, что в прошлом году на таком же мероприятии Путин лишь однажды упомянул о войне в Украине, а в этот раз это стало главным рефреном его речи.

“Сейчас об этом [войне в Украине] упоминалось в каждой фразе. Весь парад был о войне в Украине. При этом приезжих президентов назвали лидерами не государств, а братских республик, не воевавших, а только оказавших помощь в войне. Парад был показухой для Запада, цель которой показать: мы еще не проиграли", — заметил Шейтельман.

Присутствие лидеров государств, все еще зависимых от России, эксперт объяснил желанием Путина не только показать свое влияние, но и спрятаться за их спинами. Мол, в толпе охрана хозяина Кремля прикрыла его президентом Казахстана, что подтверждает мнение, что они были приглашены как "живой щит".

Правда, эта "защита" не слишком надежна — по крайней мере, у главного политического сателлита Путина есть очевидные проблемы со здоровьем.

По словам эксперта, срочный отъезд из Москвы самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко свидетельствует, что распространяющиеся уже длительное время слухи о его болезни имеют под собой реальную основу.

"Сведения о болезнях Лукашенко распространяются уже несколько лет. Но это впервые было явно продемонстрировано. Вряд ли это был спектакль во избежание разговоров с Путиным. Ему невыгодно показывать болезнь своему народу", — заметил Михаил Шейтельман.

Напомним, во время "парада Победы" на Красной площади в Москве российский президент Владимир Путин испугался "хлопка", который оказался ударом в барабан.

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