Резников озвучил 7 ожиданий Украины от саммита НАТО

Украина обязательно должна стать членом НАТО, и альтернативы этому пути нет.

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Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в видеообращении во время конференции в вашингтонском аналитическом центре "Атлантический совет" в пятницу, посвященной подготовке к саммиту НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле, информирует Голос Америки.

Министр озвучил надежды Украины на решения, которые будут приниматься на Вильнюсском саммите. Всего они включают в себя 7 пунктов.

Приверженность членству Украины в НАТО. "Альянс должен предложить Украине до конца 2023 года четкий алгоритм членства"

Гарантии безопасности Украины от НАТО, действующие до вступления Украины в Альянс.

Готовность НАТО поддержать формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщалось, Зеленский представил десятишаговую формулу мира на саммите G20 этого года. Она, среди прочего, включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал над виновными в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

Продолжение приверженности НАТО обеспечивать насущные оборонные нужды Украины, включая ПВО, дальнобойную артиллерию, боеприпасы, танки и боевые самолеты.

Оборонная поддержка Украины до того, как полностью восстановится суверенитет Украины.

Создание механизма кризисных консультаций с Украиной в рамках статьи 4 Устава НАТО.

Превращение Комиссии НАТО-Украина в Совет НАТО-Украина с переходом Украины на стандарты НАТО в оборонных системах, медицинской помощи и разминирования.

Напомним, ранее сообщалось, что страны Северной Европы сделали совместное заявление о вступлении Украины в ЕС и НАТО.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Украина может и должна стать 33-ю страной, которая присоединится к НАТО.

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