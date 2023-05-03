В Офисе президента рассказали, что ожидать от саммита НАТО в Вильнюсе летом

В Офисе президента рассказали, каким может быть путь Украины в НАТО и когда можно ожидать официального приглашения в Альянс.

В прошлом году Украина подала заявку генсеку НАТО о желании вступить в Альянс. В этом году украинские власти ожидают получить официальный ответ по заявке на Вильнюсском саммите 11-12 июля.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал замруководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"30 сентября прошлого года президент Украины и другие представители руководства Украины подали заявку генсеку НАТО о желании Украины вступить в НАТО. На эту заявку нужно получить реакцию. Вильнюсский саммит – это лучшая возможность получить такую реакцию на заявку президента Украины", — убежден Игорь Жовква.

По его словам, эту заявку знает каждый лидер государства-члена НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг распространил ее среди государств-членов НАТО.

"Итак, 11-12 июля в Вильнюсе мы будем ожидать официальной реакции на эту заявку. Безусловно, реакция может быть разной. Сейчас мы работаем над тем, какие бы формы реакции НАТО могли быть на эту заявку. Самым плохим вариантом, который, я уверен не произойдет, был бы вариант, когда эта заявка останется без рассмотрения. Действительно, иногда раздаются такие мнения, что окончательное вступление Украины в НАТО, может, имеет, лучше бы произошло после окончания войны", — говорит заместитель руководителя ОП.

В то же время, такого мнения придерживаются не все государства-члены Альянса. Соседи Украины и страны Балтии говорят о том, что на заявку нужно реагировать уже сегодня, и начинать процедуру приглашения к вступлению на саммите НАТО в Вильнюсе.

"Посмотрим, каким будет решение НАТО, которое должно быть консенсусным. Но действительно очень важно, что к моменту вступления Украины в НАТО, к моменту официального вступления, когда последний парламент ратифицирует протокол о вступлении, этот период, который является самым опасным, когда тебе пообещали вступление в НАТО, но ты еще не член, в этот период мы должны получить гарантии безопасности", — подчеркнул Жовква.

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Он добавил, что власти в Украине понимают, что статья 5 не может быть распространена в отношении Украины до момента ее формального вступления. Но все остальное, кроме статьи 5, это трактуется как гарантии безопасности, и Украина "имеет полное право на их получение уже сегодня, уже во время саммита в Вильнюсе".

Кроме того, это может произойти без ПДЧ (план действий по членству), как это произошло в случае с Финляндией. Жовква убежден, что сегодня ПДЧ для Украины является излишним элементом.

"Мы на самом деле имели Годовые национальные программы Украина-НАТО, которые без этого зонтика ПДЧ, но фактически были ПДЧ по своему содержанию", — рассказал заместитель руководителя ОП.

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Он добавил, что так называемая взаимосовместимость Украина сегодня проходит на поле боя, и "наши Вооруженные силы, наши другие компоненты сектора безопасности получают ее, воюя точно не со второй сильнейшей армией в мире, но точно не с самой слабой, осваивая и используя новые образцы западной оружия, иногда даже более эффективно, чем сами ВС этих государств-членов НАТО".

"ПДЧ нам не нужно. Нам не нужно никаких других уклонений от этой цели. И гарантии безопасности, которые мы просим, это никоим образом не отложение вопроса вступления, не отклонение в сторону, не какой-то эрзац. Это то, что нужно нам к победе, для победы, во время победы и после победы, до момента нашего вступления в Альянс", — объяснил Игорь Жовква.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что Украина все сделала для того, чтобы ее заявка на вступление в НАТО была удовлетворена на саммите в Вильнюсе. Глава государства подчеркнул: "Сложно даже сказать, чей вклад в европейскую и евроатлантическую безопасность больше наших воинов – украинцев и украинок, которые своей жизнью защищают свободу".

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг во время своего визита в Киев сообщил, что на летнем саммите Альянса в Вильнюсе страны-члены обсудят тему разработки многолетней программы поддержки для Украины.

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