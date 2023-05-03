Было 29 лет: в Бразилии трагически погиб бывший боец UFC

Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Фелипе Коларес трагически погиб в Рио-де-Жанейро.

По информации издания Globo, 29-летнего спортсмена сбил автобус, когда он возвращался домой после тренировки.

На место аварии прибыли медики, однако спасти жизнь бразильцу не удалось. Коларес умер по дороге в больницу от полученных травм.

Фелипе выступал в UFC в легчайшем весе с 2019 по 2022 год. В элитном промоушене он провел шесть боев, в которых одержал две победы.

Всего в ММА на счету Колареса 15 поединков и 11 побед. То есть за пределами UFC он не проигрывал.

Последний поединок бразилец провел в феврале этого года на турнире Ares FC 12 во Франции, где одержал досрочную победу удушающим приемом.

Напомним, в декабре прошлого года ушел из жизни легендарный боец и член Зала славы UFC Стефан Боннар.

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