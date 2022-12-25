Ушел из жизни легендарный боец и член Зала славы UFC

Боннару было всего 45 лет.

Известный американский экс-боец UFC и Bellator Стефан Боннар ушел из жизни на 46-м году жизни.

Об этом сообщает Sports Illustrated.

Отмечается, что Боннар скончался от "вероятных сердечных осложнений на работе".

"Стефан Боннар был одним из важнейших бойцов, когда-либо выступавших в октагоне. Его бой с Форрестом Гриффином навсегда изменил спорт, и он никогда не будет забыт. Болельщики любили его, были с ним близки, и он всегда давал им лучше всего. Его будет не хватать", — прокомментировал смерть бойца президент UFC Дана Уайт.

Боннар является членом Зала славы UFC и навсегда останется в памяти любителей MMA.

Самым известным поединком Боннара является его противостояние с Форрестом Гриффином в 2005 году в рамках шоу The Ultimate Fighte. Его называют одним из самых эпических поединков, изменивших этот вид спорта навсегда.

На его счету 15 побед в 24 поединках за карьеру, а также три поражения нокаутом, семь сдачей и три решения судей.

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