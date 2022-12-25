Пішов із життя легендарний боєць та член Залу слави UFC

Боннару було лише 45 років.

Відомий американський ексбоєць UFC та Bellator Стефан Боннар пішов з життя на 46-му році життя.

Про це повідомляє Sports Illustrated.

Зазначається, що Боннар помер від "ймовірних серцевих ускладнень на роботі".

"Стефан Боннар був одним із найважливіших бійців, які коли-небудь виступали в октагоні. Його бій з Форрестом Гріффіном назавжди змінив спорт, і він ніколи не буде забутий. Вболівальники любили його, були з ним близькі, і він завжди давав їм найкраще. Його буде не вистачати", — прокоментував смерть бійця президент UFC Дана Вайт.

Боннар є членом Зали слави UFC та назавжди залишиться у пам'яті поціновувачів MMA.

Найвідомішим поєдинком Боннара є його протистояння з Форрестом Гріффіном у 2005 року в рамках шоу The Ultimate Fighte. Його називають одним з найепічніших поєдинків, що змінив цей вид спорту назавжди.

На його рахунку 15 перемог у 24 поєдинках за кар'єру, а також три поразки нокаутом, сім здачею і три рішенням суддів.

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