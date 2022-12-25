Андрій Бєдняков зачарував Мережу виконанням "Щедрика" на фортепіано

Шоумен привітав фанів з Різдвом.
Телеведучий Андрій Бєдняков приголомшив шанувальників своєю грою на фортепіано.
Шоумен приєднався до привітань з Різдвом, яке багато українців святкують саме 25 грудня. На честь свята Бєдняков виконав невеличку частину легендарного "Щедрика". Відео ведучий поділився на своїй сторінці в Instagram.
"Ваш різдвяний олень вітає вас з Різдвом", - підписав ролик Бєдняков.
У коментарях під відео прихильники зірки "Орла та Решки" теж побажали йому щасливого Різдва та зізналися, що були здивовані, що Андрій має ще такі навички.
- Ви доказ того, що талановита людина талановита у всьому!
- З Різдвом вас, ви - талант!
- З кожним днем ви відриваєте все більше своїх здібностей. З Різдвом Христовим!
Раніше свої привітання українцям написали Світлана Тарабарова, Настя Каменський, Камалія та інші зірки шоубізнесу.
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