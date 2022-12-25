Андрій Бєдняков зачарував Мережу виконанням "Щедрика" на фортепіано

Телеведучий Андрій Бєдняков приголомшив шанувальників своєю грою на фортепіано.

Шоумен приєднався до привітань з Різдвом, яке багато українців святкують саме 25 грудня. На честь свята Бєдняков виконав невеличку частину легендарного "Щедрика". Відео ведучий поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Ваш різдвяний олень вітає вас з Різдвом", - підписав ролик Бєдняков.

У коментарях під відео прихильники зірки "Орла та Решки" теж побажали йому щасливого Різдва та зізналися, що були здивовані, що Андрій має ще такі навички.

Ви доказ того, що талановита людина талановита у всьому!

З Різдвом вас, ви - талант!

З кожним днем ви відриваєте все більше своїх здібностей. З Різдвом Христовим!

Раніше свої привітання українцям написали Світлана Тарабарова, Настя Каменський, Камалія та інші зірки шоубізнесу.

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