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Андрій Бєдняков зачарував Мережу виконанням "Щедрика" на фортепіано

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
670
Час на прочитання
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Андрій Бєдняков зачарував Мережу виконанням "Щедрика" на фортепіано

Андрій Бєдняков / Фото: instagram.com/biedniakov

Шоумен привітав фанів з Різдвом.

Телеведучий Андрій Бєдняков приголомшив шанувальників своєю грою на фортепіано.

Шоумен приєднався до привітань з Різдвом, яке багато українців святкують саме 25 грудня. На честь свята Бєдняков виконав невеличку частину легендарного "Щедрика". Відео ведучий поділився на своїй сторінці в  Instagram.

"Ваш різдвяний олень вітає вас з Різдвом", - підписав ролик Бєдняков.

У коментарях під відео прихильники зірки "Орла та Решки" теж побажали йому щасливого Різдва та зізналися, що були здивовані, що Андрій має ще такі навички. 

  • Ви доказ того, що талановита людина талановита у всьому!
  • З Різдвом вас, ви - талант!
  • З кожним днем ви відриваєте все більше своїх здібностей. З Різдвом Христовим!

Раніше свої привітання українцям написали Світлана Тарабарова, Настя Каменський, Камалія та інші зірки шоубізнесу.

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