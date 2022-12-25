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Андрей Бедняков очаровал Сеть исполнением "Щедрика" на фортепиано

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
477
Время на прочтение
1 мин
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Андрей Бедняков очаровал Сеть исполнением "Щедрика" на фортепиано

Андрей Бедняков / Фото: instagram.com/biedniakov

Шоумен поздравил фанатов с Рождеством.

Телеведущий Андрей Бедняков удивил поклонников своей игрой на фортепиано.

Шоумен присоединился к поздравлениям с Рождеством, которые многие украинцы празднуют именно 25 декабря. В честь праздника Бедняков исполнил небольшую часть легендарного "Щедрика". Видео ведущий поделился на своей странице в Instagram.

"Ваш рождественский олень поздравляет вас с Рождеством", – подписал ролик Бедняков.

В комментариях под видео поклонники звезды "Орла и Решки" тоже пожелали ему счастливого Рождества и признались, что были удивлены, что у Андрея есть еще такие навыки.

  • Вы доказательство того, что талантливый человек талантлив во всем!
  • С Рождеством вас, вы – талант!
  • С каждым днем вы отрываете все больше своих способностей. С Рождеством!

Ранее свои приветствия украинцам написали Светлана Тарабарова, Настя Каменский, Камалия и другие звезды шоу-бизнеса.

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Дата публикации
Просмотры
477
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