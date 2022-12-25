В Беларуси произошел пожар на заводе "Нафтан" (фото)

В воскресенье, 25 декабря, в Витебской области Беларуси произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Нафтан". Вспыхнул резервуар с нефтепродуктами.

Об этом сообщает МЧС Беларуси.

Около 10 утра спасателям поступил сигнал о возгорании резервуара с нефтепродуктами. Сотрудники МЧС уверяют, что пожар не вышел за пределы резервуара и был ликвидирован.

Фото: МЧС Беларуси

Причину и ущерб от возгорания установит комиссия предприятия. Также сообщается, что при пожаре люди не пострадали.

Напомним, экс-депутат "Единой России" поджег военкомат в Саратовской области.

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