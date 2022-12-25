В Великобритании собака и фен вызвали пожар в доме

В доме вспыхнул пожар, после того как собака случайно включила фен.

В селе Хокли, что на востоке Англии, накануне Рождества в одном из домов вспыхнул пожар, чрезвычайники подозревают, что виновником огня стал пес, случайно включивший фен.

Об истории пишет BBC.

Так, по словам одного из пожарных, в то время, пока владелица дома была на улице, собака, возможно, прыгнула на кровать и включила фен, который не выключили из розетки, в результате чего загорелись постель и матрас.

"Собственница дома была на улице, а вернувшись увидела, что у в ее доме полно дыма", — рассказал пожарный.

Пожарным удалось быстро потушить огонь, он не успел распространиться за пределы спальни.

Женщине и собаке оказали помощь, поскольку они надышались дымом в доме.

Напомним, США охватил один из сильнейших за последние годы шторм – из- за бури погибли по меньшей мере 16 человек.

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