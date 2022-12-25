У Великій Британії собака та фен спричинили пожежу в будинку

У будинку спалахнула пожежа, після того, як собака випадково увімкнув фен.

У селі Хоклі, що на сході Англії, напередодні Різдва в одному з будинків спалахнула пожежа, надзвичайники підозрюють, що винуватцем вогню став пес, який випадково увімкнув фен.

Про історію пише BBC.

Так, за словами одного з пожежників, у той час, поки власниця оселі була на вулиці, собака, можливо, стрибнув на ліжко й увімкнув фен, який не вимкнули з розетки, у результаті чого загорілись постіль і матрац.

"Власниця будинку була на вулиці, а повернувшись побачила, що у її будинку повно диму", - розповів пожежник.

Вогнеборцям вдалось швидко загасити вогонь, він не встиг розповсюдитись за межі спальні.

Жінці та собаці надали допомогу, оскільки вони надихались димом в будинку.

Нагадаємо, США охопив один із найсильніших за останні роки шторм – через бурю загинули щонайменше 16 людей.

Читайте також: