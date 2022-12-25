Обычное утро в России: на Кубани вспыхнул очередной торговый центр

В России очередной пожар. Теперь на Кубани горит торговый центр.

На Кубани вспыхнул большой ТЦ "Вега". Огнем охвачена площадь около тысячи квадратных метров.

Об этом сообщают местные СМИ.

На распространившихся в Сети кадрах видно, что огонь охватил два этажа. Пламя вспыхнуло настолько мощно, что потрескали стекла и расплавились перекрытия. В РФ пока не знают, что повлекло за собой пожар. О пострадавших тоже ничего не известно.

В то же время в ВСУ уже отреагировали на очередной пожар в России: "На болотах все стабильно".

Стратком ВСУ сообщает, что вспыхнул ТЦ в станице Тбилисской на улице Октябрьской. Горел второй этаж магазина одежды, огонь охватил 1 тыс. кв. метров.

Напомним, ранее 24 декабря в российском Мурманске вспыхнул пожар на базе поставки "Фактор", охваченная огнем площадь составляет 500 кв. м.

Пылала недавно и Москва. Там горела одна из воинских частей. Пожар произошел в ночь на 23 декабря на территории гаражных боксов.

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