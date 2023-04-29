Еще две страны поддержали вступление Украины в НАТО – Кулеба

По словам Кулебы, страны удалось убедить после переговоров в рамках Форума по возобновлению Одесской области, который прошел в регионе 28 апреля.

Еще две страны-члены НАТО поддержали вступление Украины в этот альянс.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

По его словам, странам удалось убедить после переговоров в рамках Форума по восстановлению Одесщины, прошедшем в регионе 28 апреля.

"Видеть Украину полноправным членом Североатлантического альянса пока хотят не все страны-члены, однако коалиция друзей нашего государства в НАТО постоянно растет", — сказал Кулеба.

Отметим, что министр не назвал, какие страны поддержали Украину, однако подчеркнул, что они готовы выступить в поддержку членства Украины в НАТО в ходе июльского саммита в Вильнюсе.

"Это еще не нужен консенсус, но однозначно мы вчера в Одессе увеличили коалицию стран, которые будут бороться за максимально сильное решение относительно членства Украины в НАТО", — подчеркнул Кулеба.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что политическое решение о сроках вступления Украины в НАТО должно быть принято на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. Он подчеркнул, что НАТО должна принять в свои ряды Украину, поскольку "Киеву нужен Альянс, а Альянсу нужен Киев".

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