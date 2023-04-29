Сбой в работе "ПриватБанка": когда возобновят безналичные расчеты

В работе "ПриватБанка" 29 апреля произошел масштабный сбой. У пользователей возникли проблемы с оплатой в терминалах и переводах. Представители финучреждения сообщили, что сбой, связанный с безналичными расчетами.

Об этом заявила пресс-служба банка.

"Друзья, нам известно о проблеме с оплатой банковскими картами. Сейчас только часть транзакций охвачена этим сбоем", — говорится в сообщении.

Отмечается, что IT-специалисты работают над возобновлением работы сети.

Проблемы, возникшие с безналичными расчетами, рассчитывают устранить за несколько часов.

“Мы видим проблему с расчетами картами, операциями с карточками. Проблема затронула не все транзакции. Сейчас работаем над тем, чтобы все быстрее восстановить. В течение ближайших часов, надеюсь, эта проблема будет решена", — сказал в комментарии "Укринформу" представитель Приватбанка Олег Серга.

Серга также опроверг информацию о хакерской атаке на банк.

Он также отметил, что пользователям вернут средства в случае, если они были списаны с карт, но оплата за товар не прошла.

Напомним, эксперт дал прогноз касательно курса доллара в Украине в начале мая.

Читайте также: