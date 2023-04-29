Сбой в работе "ПриватБанка": когда возобновят безналичные расчеты

В "ПриватБанке" 29 апреля произошел масштабный сбой в работе.
В работе "ПриватБанка" 29 апреля произошел масштабный сбой. У пользователей возникли проблемы с оплатой в терминалах и переводах. Представители финучреждения сообщили, что сбой, связанный с безналичными расчетами.
Об этом заявила пресс-служба банка.
"Друзья, нам известно о проблеме с оплатой банковскими картами. Сейчас только часть транзакций охвачена этим сбоем", — говорится в сообщении.
Отмечается, что IT-специалисты работают над возобновлением работы сети.
Проблемы, возникшие с безналичными расчетами, рассчитывают устранить за несколько часов.
“Мы видим проблему с расчетами картами, операциями с карточками. Проблема затронула не все транзакции. Сейчас работаем над тем, чтобы все быстрее восстановить. В течение ближайших часов, надеюсь, эта проблема будет решена", — сказал в комментарии "Укринформу" представитель Приватбанка Олег Серга.
Серга также опроверг информацию о хакерской атаке на банк.
Он также отметил, что пользователям вернут средства в случае, если они были списаны с карт, но оплата за товар не прошла.
Напомним, эксперт дал прогноз касательно курса доллара в Украине в начале мая.
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